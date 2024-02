Unidos da Asclin: bloco animou São Lourenço na sexta-feira - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 03/02/2024 22:48

Niterói - Com o enredo “A Clin segue dando lição 1º lugar de limpeza urbana”, o bloco “Unidos da Asclin”, comandado pelos funcionários da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), tomou conta, na última sexta-feira (02), do bairro São Lourenço, já em ritmo de carnaval. Mais de 500 foliões, entre funcionários e moradores da região, participaram do desfile e acompanharam o carro de som do Bloco cantando o samba enredo de 2024.

Os funcionários do setor da Reciclin (equipe de reciclagem da Clin) confeccionaram com muita criatividade o maior símbolo do Unidos da Asclin: o Vassourão. A alegoria foi feita com material reciclável: garrafas de pet, isopor, papelão e até cds. Sombrinhas também foram confeccionadas com material TNT (um tipo de tecido) que foram colocadas para enfeitar ruas próximas da sede da Companhia.

“Todo os anos, observamos que, por meio do trabalho de nossos colaboradores, conseguimos passar para a população informações importantes de conscientização ambiental e sobre o trabalho da empresa como o comprometimento com a sustentabilidade. O importante é darmos o nosso recado e por isso somos um referencial em limpeza urbana”, destacou o presidente da Clin, Luiz Fróes.

A Rainha e o Rei do Bloco desfilaram em grande estilo pelo Unidos da Asclin. Os funcionários Janete Bento Albino e Thiago da Silva Pereira formaram o casal de realezas. O desfile contou ainda com a animada e valorosa participação da princesa do Bloco Cristiane da Silva Pereira e o casal de musa e muso, os colaboradores: Suelen Moreira dos Santos e Paulo Sérgio Fonseca.

A integrante da comissão organizadora do evento e coordenadora da turma SLES (Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais), Dora Maciel, destacou que o enredo deste ano é ainda mais especial e reflete o orgulho dos funcionários de trabalhar na Companhia:

“A Clin segue dando lição 1º lugar de limpeza urbana” é muito importante para todos nós que fazemos parte da equipe da Companhia e principalmente para os garis que diariamente trabalham nas ruas, praias, parques e logradouros de Niterói, mantendo nossa cidade limpa. Dora ressaltou que, como sempre, a Clin garantiu a limpeza total das ruas depois da folia.