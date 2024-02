Balanço do Fonseca: uma das escolas que se apresentaram no Caminho Niemeyer - Lucas Benevides/Ascom

Balanço do Fonseca: uma das escolas que se apresentaram no Caminho NiemeyerLucas Benevides/Ascom

Publicado 03/02/2024 22:35

Niteroi – Já amanhecia quando a última escola de samba do Grupo B, Paraíso da Bonfim, desfilou na passarela do samba, no Caminho Niemeyer, local onde, desde às 17h da sexta-feira (02), aconteceu o primeiro dia dos desfiles das agremiações de Niterói, reunindo cerca de 20 mil pessoas. A festa continuou neste sábado (3), com o grupo A, a partir das 20h.



Na tarde de sexta, abriram a passarela o bloco "Não É Não" da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), o bloco dos Idosos e o da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), responsável pela organização do Carnaval Niterói 2024.



Depois, a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2024, formada pelo Rei Momo, Sorrisouh, a Rainha, Taís Luiza e a Princesa, Fabiely Martins, mostrando muita simpatia e samba no pé, acompanhados do prefeito da cidade, Axel Grael, do vice-prefeito, Paulo Bagueira, do presidente da Neltur, André Bento, da secretária de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Rúbia Secundino, entre outros secretários e autoridades, saudaram todos os espectadores que lotaram as arquibancadas.



PREFEITO AXEL GRAEL ANUNCIOU OS DESFILES



"Pelo terceiro ano estamos realizando os desfiles aqui no Caminho Niemeyer. Está tão lindo esse Carnaval que eu tenho certeza que o Oscar Niemeyer, que projetou esse espaço, estaria muito feliz vendo o povo curtindo e usufruindo. Quero parabenizar todas as escolas que trabalharam muito para que a gente tivesse mais um Carnaval de muita alegria, onde apresentamos todo o talento das pessoas que fazem o Carnaval. O desfile de Carnaval da nossa cidade, agora, com uma semana de antecedência, terá mais visibilidade. É o momento de celebrarmos com toda alegria. Está aberto o nosso Carnaval", declarou o prefeito.



Pouco mais das 20h iniciaram os desfiles das Escolas de Samba dos Grupos C e B. Primeiramente as agremiações do Grupo C: Balanço do Fonseca, Bem Amado, Galo de Ouro e Tá Rindo Por Quê? Seguidamente as oito do Grupo B: Império de Charitas, Batistão, Cacique da São José, Combinado do Amor, Garra de Ouro, Unidos do Sacramento, Mocidade Independente de Icaraí e Paraíso da Bonfim.



“A gente está muito feliz com o resultado final da organização e planejamento do Carnaval de Niterói esse ano. A Lei do Carnaval veio para fomentar e consolidar esse crescimento, profissionalização e desenvolvimento desta cultura popular, garantindo assim a realização desse grande espetáculo na cidade”, comemorou o presidente da Neltur, André Bento.



Para o vice-prefeito, Paulo Bagueira, a presença expressiva do público consolidou o Caminho Niemeyer como a passarela do samba de Niterói."Estou muito satisfeito com esse primeiro dia de desfile. As arquibancadas estão cheias. O que demonstra que anteciparmos o carnaval em uma semana foi uma decisão certa. Amanhã promete um excelente desfile. Niterói hoje tem um carnaval organizado e que tem tudo para crescer a cada ano. O Caminho Niemeyer é a nossa passarela do samba, mostrando a qualidade do carnaval de Niterói para o país. Viva o carnaval. Viva a cultura do samba", comemorou Bagueira.

A secretária municipal de Governo e presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói, Rubia Secundino, celebrou. "Essa noite está sendo maravilhosa. A abertura do carnaval foi belíssima, com blocos. A lei de subvenção para o carnaval foi importantíssima porque dá mais transparência. As escolas receberam dois meses antes a subvenção para fazer o seu carnaval. E está sendo tudo maravilhoso. A expectativa é de que a cada ano melhore mais. E a gente está esperando amanhã um público maior. Vai ser um espetáculo literário", adianta Rubia Secundino.



ARQUIBANCADAS ANIMADAS



O público que foi conferir os desfiles marcou presença durante toda a madrugada. As amigas, Lilian Guimarães e Luciamara Cristina, chegaram cedo e ficaram para acompanhar a Império de Charitas."Temos amigos que desfilam na escola. Tenho certeza que esse ano ela vai para as cabeças, o samba está muito bom. Vamos ver todas, não só ela, para gente comemorar tem que ver todas e comparar", disse Lilian.



A professora de Educação Física, Joyce Almeida, foi com o filho Pedro Augusto e elogiou a estrutura do Caminho Niemeyer, considerada segura para ela."Eu sempre gostei de carnaval e queria que ele conhecesse a beleza que é. Vim no ano passado e fiquei encantada com a organização e a segurança. Esse ano viemos juntos, com tranquilidade, acompanhar os desfiles", contou Joyce.