Cordão do Bola Branca: mais de 800 foliões compareceram ao bloco - Nathalia Felix/Ascom

Cordão do Bola Branca: mais de 800 foliões compareceram ao blocoNathalia Felix/Ascom

Publicado 03/02/2024 22:54

Niterói – A Praia de Icaraí recebeu, neste sábado (03), o desfile do Cordão do Bola Branca em mais um dia de eventos do Carnaval da cidade. Embora o bloco seja organizado para o público maior de 60 anos, a festa contou com a participação de mais de 800 pessoas de todas as idades. A folia foi com a banda do Cordão e com o cantor Edinho Mendes.

O vice-prefeito de Niterói e fundador do bloco, Paulo Bagueira, destacou a importância do Cordão do Bola Branca não só para os idosos, como para as famílias dos maiores de 60 anos, principalmente depois da pandemia. "O Cordão da Bola Branca é o bloco da família niteroiense. Ele é hoje a tradição do carnaval de Niterói, arrastando avós, pais, filhos e netos. Mais uma vez levamos para a Praia de Icaraí muita animação ao som de marchinhas e sambas enredos abrindo a festa de Momo em nossa cidade. E viva o carnaval e Viva a Cultura do samba”, disse Bagueira.