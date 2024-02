Rede Municipal de Educação de Niterói: ano letivo com cerca de 30 mil alunos - Divulgação/Ascom

Publicado 05/02/2024 19:20 | Atualizado 05/02/2024 19:23

Niterói - Cerca de 30 mil alunos da Rede Municipal de Niterói retornaram às aulas nesta segunda-feira (5) para o início do ano letivo de 2024. O município conta hoje com 94 escolas e 20 Creches Comunitárias que atendem a Educação Infantil, Ensino Fundamental e a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Neste primeiro dia de aula, os uniformes escolares já começaram a ser distribuídos aos estudantes, enquanto os kits pedagógicos serão entregues após o Carnaval.



O secretário de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, acompanhado da subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke, a subsecretária de Gestão Escolar, Djenane Freire, e o Superintendente de Obras, Ricardo Grieco, visitou a Escola Municipal Altivo César, no Barreto.



"Sou filho da escola pública, passei por essa Rede e sei da importância da educação na vida de uma criança. Trabalhamos muito para iniciar bem o ano letivo e já começamos a distribuir os uniformes escolares. No recesso, promovemos intervenções em várias unidades com obras de reforma em todos os espaços, inclusive nas cozinhas. Abrimos o concurso e esperamos chamar os aprovados o mais breve possível. Também teremos cerca de mil novas vagas com a inauguração de quatro escolas. Todo esse esforço tem um único objetivo: ofertar às nossas crianças uma educação pública de qualidade, que seja referência no nosso estado", ressaltou Bira Marques.



O diretor da Escola Municipal Altivo César, Marcos Silva, ressaltou a importância das obras feitas na unidade, que incluiu a instalação de mais de 50 aparelhos de ar condicionado. "Estamos muito felizes em receber a visita do secretário Bira Marques. Apresentamos para ele todas as nossas demandas e fomos atendidos. As reformas e obras realizadas aqui vão contribuir para a melhoria da aprendizagem e tornar a escola um espaço onde alunos e professores tenham prazer de estar", destacou.



A Secretaria e Fundação Municipal de Educação também está promovendo encontros de formação e acolhimento para professores de Educação Infantil, aproveitando o horário reduzido de aulas durante o período de adaptação nas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs). Os encontros acontecem nos dias 5, 6, 7 e 8 na Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) e também no auditório da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga. Os encontros abordam a política educacional “Uma Rede Inteira Pela Alfabetização”, que tem como principal foco a abordagem discursiva da alfabetização, levando em consideração os interesses das crianças e as possibilidades de criação dos docentes, deixando de lado técnicas mecanicistas que ainda são amplamente utilizadas em sala de aula.



"O conjunto das ações e das formações que temos promovido buscam avançar nas melhorias em favor do processo de ensino e aprendizagem. A nossa luta diária é fazer com que a sala de aula se torne um ambiente acolhedor, a partir das ações desenvolvidas pelos nossos professores", finalizou a subsecretária de Desenvolvimento Educacional, Ana Schilke.



FÉRIAS



Durante as férias escolares, cerca de 25 unidades receberam obras de infraestrutura. O objetivo das intervenções foi preparar as escolas para o retorno das aulas. Foram feitos reparos como pintura, impermeabilização, troca de revestimento, entre outras mudanças, além de obras do PROCozinha, o Programa de Reestruturação e Organização das Cozinhas Escolares.

Outra prioridade foi o processo de climatização, que também foi intensificado no período de recesso. No ano passado, a Educação Niterói adquiriu cerca de mil novos aparelhos de ar condicionado, renovando a climatização de salas de aula e refeitórios. A previsão é que todas as salas de aula estejam climatizadas até o final de março.