Folia em Niterói: blocos seguem saindo nas ruas da cidade - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Folia em Niterói: blocos seguem saindo nas ruas da cidadeBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 06/02/2024 07:26

Niterói - Mais de 15 blocos de carnaval tomaram as ruas de Niterói no fim de semana passado e arrastaram milhares de foliões. Com atrações voltadas para todas as idades, houve blocos para crianças e outros focados no público da terceira idade, garantindo a festa para todas as famílias. A programação da folia continua nos próximos dias, com blocos no Centro, no Barreto e em Santa Rosa.



A festa de Momo começou nas ruas da cidade na sexta-feira (02) com o Bloco da Associação dos Funcionários da Clin (Companhia de Limpeza de Niterói), em São Lourenço. Centenas de funcionários da companhia, juntamente com familiares e amigos, ocuparam a Rua Dr. Manoel Lazari durante a tarde para comemorarem a chegada do carnaval.



No sábado (3) foi a vez do Cordão da Bola Branca, que fez a turma da terceira idade cair no samba em Icaraí. No Barreto, a Banda Combinado 5 de Julho fez a festa dos foliões. A Associação Fluminense de Amparo ao Deficiente Físico fez seu bloco na Ponta D’Areia, enquanto o Bloque arrastou uma multidão em Icaraí. Na tarde de sábado (3), teve o Clube da Torre, no Largo da Batalha; o bloco do Praia Clube São Francisco; e o Grêmio Recreativo Mancando de Ré, em Santa Rosa.



O domingo começou com a Banda do Ingá, que reuniu mais de 50 mil pessoas na Avenida Amaral Peixoto. Houve ainda o Violudico Entretenimento em Icaraí pela manhã, além dos blocos da Sociedade Carnavalesca Piratininga, Carnavalesco Data Venia Doutor, Sapo Loko, Vem Quem Não É Mandado, Clube Central e o Chega Por Cima Que Eu Chego No Baixo, no período da tarde até a noite.



O Bloquinho no Campo de São Bento reuniu milhares de crianças no já tradicional baile infantil na manhã de domingo. Leonardo da Silva Pereira levou a filha Betina para aproveitar a folia. Ele disse que a segurança foi o fator mais relevante no Campo de São Bento.



"Morro em São Gonçalo e sabemos que pra você ter um carnaval tranquilo de paz, um carnaval à moda antiga, aquele carnaval bem familiar, todo mundo que é dessa região aqui, do outro lado da ponte, vem para o Campo de São Bento. A Prefeitura de Niterói faz bem em preservar essa tradição, pensando nas crianças e na população, não somente nos moradores do município, mas na população das cidades vizinhas que vêm curtir aqui”, comemorou Leonardo da Silva Pereira.



A FOLIA SEGUE



A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Niterói já está nos preparativos para o carnaval 2024 e o samba do “Bloco Loucos Pela Vida” já foi escolhido. Com a participação de usuários e familiares, a seleção reuniu em dezembro o corpo de jurados na nova sede do Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara (CCCN). O bloco sai às 13h30 desta terça-feira (06) na Praça Arariboia, no Centro.



O tema escolhido para esse ano foi “Diversidade”. A sugestão do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Casa do Largo levou mais votos. “A partir disso, convocamos e incentivamos as pessoas a fazerem a letra do samba”, explica Viviani Costa, supervisora do CCCN.



O Bloco Loucos Pela Vida começou há cerca de 20 anos, a partir da mobilização dos usuários e profissionais da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Niterói. O bloco teve as atividades interrompidas durante a pandemia mas retornou em 2021 por meio de uma parceria com a FeSaúde (Fundação Estatal de Saúde de Niterói), que começou a gerir o Centro de Convivência e Cultura de Niterói Dona Ivone Lara.



“A FeSaúde foi essencial para conseguirmos retomar as atividades do bloco. Nosso desfile é uma semana antes do carnaval, mas temos todo o trabalho anterior com ensaios e a escolha do enredo”, conta Viviani Costa.



PROGRAMAÇÃO



Dia 6/2



- Bloco Loucos Pela Vida – Pças Arariboia e da Cantareira – Das 13h30 às 17h.

- Bloco da Associação de Moradores da Rua D e Adjacências – Rua Vereador Vicente Sobrinho, dos números 680 a 895- Engenhoca – Das 19h até meia noite.



Dia 7/2



- Saias na Folia – Rua Cadete Xavier – Pça do Tower 2.000 – Centro – Das 18h às 22h.



Dia 8/2



- Bloco Carnavalesco Só Phode Quinta – Ruas Lopes Trovão e Geraldo Martins – Santa Rosa – Das 19h até meia noite.



Dia 9/2



- Bloco Folia dos Bois – Rua Presidente Craveiro Lopes 382 – Barreto- Das 18h até meia noite.