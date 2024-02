Multibloco: encerrando o Carnaval de Niterói na quarta de cinzas em Piratininga - Divulgação/Ascom

Multibloco: encerrando o Carnaval de Niterói na quarta de cinzas em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 05/02/2024 19:53

Niterói - Fundado em 2008, Multibloco nasceu em das oficinas de percussão comandadas pelos diretores Thaís Bezerra e Lino Amorim no espaço Multifoco. Em 2024, o grupo já soma nove turmas, incluindo uma oficina em Niterói.

Com uma das maiores baterias do Carnaval, o Multibloco escolheu os anos 90 como temática deste ano. Os duzentos e setenta componentes, regidos pela maestrina Thaís Bezerra prometem desfiles animados e repletos de saudosismo.

No repertório clássicos nacionais como o funk de Claudinho e Bucheha e Mc Marcinho, os tambores do Olodum e o axé de Daniela Mercury até o pop internacional de Shakira. O cortejo promete uma folia para todas as idades e gostos. Os sambas enredos marcantes da década de 90 também estarão presentes, como Explode Coração do Salgueiro e Me leva que eu vou da Mangueira.

O Multibloco abre o Carnaval com o tradicional desfile na Lapa e encerra na quarta de cinzas em Piratininga, na cidade de Niterói.

16o Desfile na Lapa - 10/2 - 8h

2o Desfile em Niteroí Piratininga - 14/2 - 9h