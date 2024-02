Joga Gira, o novo single do sambista Dudu Magalhães: sexta-feira nas plataformas digitais - Divulgação/Ascom

Joga Gira, o novo single do sambista Dudu Magalhães: sexta-feira nas plataformas digitais Divulgação/Ascom

Publicado 06/02/2024 17:24

São Gonçalo – Na próxima sexta-feira (9) chega a todas as plataformas digitais de streaming Joga Gira, o novo single do sambista Dudu Magalhães – que faz um samba de raiz, mas representa a nova geração do gênero musical.

A faixa é uma composição de Pedrinho da Flor, Efraim Amazonas e Windson, com a produção de Deyvid Soares e Windson, além da direção artística do Caniball o Mago.

Com longa carreira na estrada da música, sempre tocando nas noites cariocas, Dudu Magalhães foi lançado pelo selo Trip Music e vêm se destacando no cenário musical do samba de raiz. É fã de Almir Guineto e Pedrinho da Flor, entre outros sambistas considerados. Já tocou em lugares clássicos do samba, como Nosso Sítio Bistrô Bar, Bar do Zeca Pagodinho, Boteco do Zeca e Confraria do Chopp.

SOBRE O SELO TRIP MUSIC

O cantor, compositor e produtor Marcio Windson – também conhecido como MC Windon, do funk ‘Bumbum na Nuca’ ( https://www.youtube.com/watch?v=ggRToZXiriU ) – criou o selo Trip Music e pretende usar seu conhecimento na área musical e executiva para dar voz aos talentos das periferias, com tratamento profissional. Muito popular no meio da música em Niterói, Rio, São Gonçalo e Itaboraí, com mais de duas décadas de experiência, Windson tem seu selo distribuído pela InGrooves (do Grupo Universal Music) e pretende lançar no mercado brasileiro diversos nomes nos próximos anos.

Entre 2019 e 2020 Windson viu seu cast crescer para 27 artistas a partir de apenas três projetos coletivos (ITAflow, Desplugados e Bossa Mix). As especialidades do produtor são os lançamentos de artistas jovens de Trap, Funk, Soul, Rap e Samba. São artistas com potencial de toda uma carreira pela frente, apenas em seus inícios de jornadas. Porém suas carreiras precisam ser profissionalizadas e organizadas para além da comunidade onde moram. Precisam ganhar o mundo, como os grandes nomes da cena (Criolo, Mano Brown, Seu Jorge, Baco Exu do Blues, GR6, Kondzilla, etc).

“Em 2021 resolvi mergulhar de cabeça nesse mundo dos streamings, e o foco total é no novo selo Trip Music Group, que conta também com um braço Gospel. Juntamos as forças e montamos uma equipe com cinco produtores, três estúdios de gravação, quatro equipes de filmagem e fotografia e designers parceiros. Acumulei experiência de doze anos à frente de uma multinacional como Diretor de Marketing, e pretendo investir todo meu conhecimento e visão no selo Trip, multiplicando os números até 2022”, explicou Windson.