Império de Charitas, campeã do Grupo B: Carnaval Niterói 2024 - Divulgação/Ascom

Publicado 07/02/2024 15:23

Niterói - "Afastem-se Gabirus! Sou Pirata, guardião do meu tesouro!". Com esse enredo a escola de samba Experimenta da Ilha faturou, pela primeira vez, o título de grande Campeã do Grupo A do Carnaval Niterói 2024 -- cuja apuração foi nesta terça- feira (6), no salão do Praia Clube São Francisco. Ao serem anunciadas as notas do último quesito (bateria), integrantes da comunidade da Ilha da Conceição, que representavam a escola na apuração, foram ao delírio.



Rodinei Pinto, o presidente da grande Campeã da noite, muito emocionado, disse que o desfile realizado por eles foi um belo exemplo do que Niterói pode fazer pelo Carnaval. "Nós, da Experimenta da Ilha, somos um exemplo, já que não precisamos importar fantasias. Agradeço aos aderecistas, cozinheiros e todos do barracão, pessoas que trabalharam muito. Niterói está vendo que pode fazer seu próprio Carnaval. Estou muito emocionado com esse nosso primeiro título no Grupo A", ressaltou Rodinei.



André Bento, Presidente da Neltur, destacou o grande e belo carnaval que as escolas apresentaram. "Parabéns para as escolas campeãs e à grande vencedora, a Experimenta da Ilha. Nós, da Neltur, da Prefeitura, das Secretarias, da Comissão do Carnaval, estamos muito felizes por participarmos deste processo de crescimento do carnaval de Niterói. Queremos agradecer todos os parceiros que estiveram conosco trabalhando para ver o grande espetáculo que foram os desfiles do Carnaval de Niterói 2024. As escolas de samba, fizeram um belo trabalho e , o que vimos nos desfiles foi o melhor carnaval de todos os tempos. Agradecemos a todas as parcerias. Todo esse trabalho foi refletido nos ricos desfiles das agremiações. Parabéns a todas as vencedoras", disse Bento.



O Coordenador do Carnaval de Niterói, Alexandre Oliveira, falou da importância do trabalho e das oportunidades que a Prefeitura e Neltur ofereceram, resultando num crescimento significativo do carnaval de Niterói. "A gente está muito satisfeito com esse resultado, encontramos no Presidente da Neltur o desejo e o norte para o crescimento do carnaval da cidade, nos dando oportunidades e realizando dez workshops, abordando gestão e tudo isso, o que foi algo inédito no Rio de Janeiro e no Brasil. O restante agora é trabalhar na manutenção desse crescimento. Niterói hoje tem o segundo melhor Carnaval do Estado do Rio e, para isso, foi feito um trabalho de excelência", encerrou Alexandre.



RESULTADO FINAL



GRUPO A



1ª - Experimenta da Ilha (179) - Campeã

2ª- Magnólia Brasil (178,4) – Vice-campeã

3ª – Alegria da Zona Norte (178,4)

4ª – Souza Soares (178,2)

5ª – Folia do Viradouro (177,5)

6ª – Unidos da Região Oceânica (177,4)

7ª – Império de Araribóia (177,4)

8ª – G.R.E.S. Sabiá (176,8)



GRUPO B

1ª - Império de Charitas (179,2) - Campeã

2ª - Garra de Ouro (178,6) – Vice-Campeã

3ª – Unidos do Sacramento (178,5)

4ª – Batistão (178,5)

5ª – Combinado do Amor (177,5)

6ª – Mocidade Independente de Icaraí (176,7)

7ª – Paraíso do Bomfim (175,9)

8ª – Cacique da São José (174,6)



GRUPO C



1ª - Tá Rindo Por Quê? (178,4) - Campeã

2ª - Galo de Ouro - (177,4)- Vice-Campeã

3ª – Balanço do Fonseca (177,1)

4ª – Bem Amado (175,4)



MUDANÇAS DE GRUPOS



Tá Rindo de Quê? sobe para o Grupo B, Sabiá vai para o Grupo B e Cacique da São José vai para o Grupo C