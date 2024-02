Comunidade do Jacaré: descarte correto de residuos - Divulgação/Ascom

Comunidade do Jacaré: descarte correto de residuosDivulgação/Ascom

Publicado 07/02/2024 16:16

Niterói - A Prefeitura, por intermédio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) em parceria com o PRO Sustentável, realizou na última quarta-feira (7) a campanha Bota Fora na comunidade do Jacaré. O objetivo foi chamar a atenção da população para evitar o descarte irregular de resíduos volumosos. Em toda a extensão da Estrada Frei Orlando, os moradores deixaram itens como computador, caixa d’água, sofá, colchão, televisão, caixotes de madeira, entulho de obras, entre outros. Com a ação, a Clin recolheu cerca de 700 kg de resíduos.

“Nossa ideia é levar essa campanha para outros bairros e evitar que esse tipo de material seja descartado de forma irregular. Mais do que apenas recolher, trata-se de um trabalho educativo com a população”, destacou o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes.

Com mais de cinco mil moradores, a comunidade do Jacaré sempre participa da campanha. É o caso da professora aposentada Tania Medeiros, moradora do bairro há 11 anos, que elogiou a iniciativa da companhia.“O serviço da Clin aqui no bairro é impecável! A equipe é muito dedicada e simpática. É muito importante a conscientização por parte dos moradores. Esse tipo de ação como o “Bota Fora” ajuda nisso. Para manter o nosso bairro limpo e sustentável precisamos também da participação de todos que moram no local”, ressaltou Tania Medeiros.

O representante da Associação de Moradores do Jacaré, Gustavo Relvas, destacou a importância da campanha para a comunidade. “Nosso bairro nunca recebeu tanta atenção como agora. Essa parceria entre a Clin e a Associação de Moradores é importantíssima e vem dando muito resultado. Temos recebido toda a atenção necessária para resolver todos os problemas com relação aos resíduos”, concluiu Gustavo Relvas.



A assistente social Fernanda Lachini, coordenadora da equipe socioambiental da Metodo/ PRO Sustentável no Jacaré, fez um balanço da campanha. Ela ressaltou como o Bota Fora é educativo e vem melhorando a qualidade de vida dos moradores. “A ação do Bota Fora é importantíssima e faz parte da implantação, no Jacaré, do Sistema de Resíduos Sólidos. O objetivo é informar e sensibilizar os moradores, incentivar o consumo consciente e sustentável, e mudar hábitos nas formas de manejo e descarte correto dos resíduos”, disse Fernanda Lachini.