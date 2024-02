Carnaval no Horto do Barreto: folia para toda familia - Berg Silva/Ascom

Publicado 08/02/2024 18:40

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo com as Administrações Regionais, vai realizar festas de carnaval pelos bairros da cidade. As atividades são variadas para atrair toda a família, incluindo os pets. A programação é uma parceria com a Fundação de Artes de Niterói (FAN), Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Secretaria das Culturas e Coordenação Geral de Eventos (CGE). A programação completa pode ser acompanhada nas páginas oficiais de cada Administração Regional.



De Norte a Sul, a cidade terá atrações para os mais variados gostos. Dos dias 10 a 13 de fevereiro, a Praça do Cais, em Jurujuba, será ponto de encontro para momentos de muita folia, alegria e diversão, a partir das 16h. A programação conta com blocos animados e DJs para agitar a galera. As atrações são variadas e contam com Samba Show, Bruninho (participação do 22 Minutos), Vai Dá Resenha, Intimistas, Grupo Provocação, Retrozada e Frazão da Folia. O tradicional Bloco das Piranhas tem desfile marcado para segunda-feira (12).



O Carnaval do Preventório também promete animação na Praia de Charitas com marchinhas, sambas, frevo e a batida contagiante dos DJs. A folia conta com apresentação da Atração Carioca, Grupo Mix, Grupo Provocação, Vai dá Resenha, Retrozada, Bruninho, Nosso Samba, Samba Show, Pagode do Lourenço, além do desfile dos blocos.



O Horto do Fonseca estará com atrações todos os dias a partir das 14h. O carnaval da Zona Norte vai contar com a participação da cantora Bia Bedran, Ana Costa, Carnaval das Rainhas do Rádio com Mona Vilardo, Choro na Rua com Alana Moraes e Marcos Sacramento, Leo Castro com o Carnabebê, Choro do Malandro e Didu Nogueira, Cordão do Bola Preta, Monica Mac e Cordão do Bola Branca, além de recreação infantil.



O Barreto terá quatro dias de muita diversão a partir das 11h, no Parque Palmir Silva (R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto) com a Banda El Caribe, Monica Mac, Choro do Malandro e Didu Nogueira, Carnaval das Rainhas do Rádio com Mona Vilardo, Choro na Rua com Alana Moraes e Marcos Sacramento, Chico Alves, Carnaval da Bia Bedran, Cordão do Bola Branca, Cordão do Bola Preta, Ana Costa e Leo Castro com o Carnabebê.



A programação se estende pelo Largo do Barradas, no Barreto, que também terá atrações para reunir amigos, vizinhos e familiares durante essa grande festa popular. Durante os dias de folia, a Banda El Caribe se apresentará no local, das 18h às 00h.



O CarnaMirim da Boa Viagem vai acontecer na Praça Dr Nilo Peçanha que também terá palco para os animados foliões da cidade. A programação conta com baile da Banda do Edinho tocando as tradicionais marchinhas de carnaval, das 14h às 20h. A praça também terá feirinha e praça de alimentação que começam a funcionar a partir das 12h.



O Largo da Batalha terá noites de carnaval com atrações a partir das 19h, na Rua Jornalista Sylvia Thome (em frente a Praça do bairro). Entre as atrações estão as bandas Olodum Maré, Banda Café com Leite, Pagode da Resenha com Paulo Vitor e João Paulo, além de Inacio Rios, Rafael Barbosa, Thi Rodrigues, Edinho, Alfredinho, Caca e Dodo Axé, Pagode do Peralta e MC Leozinho no encerramento da folia.

O bairro da Ilha da Conceição também terá atividades no carnaval. Todos os dias, a partir das 20h, a Banda de Sopro do Paulinho e a Banda Furiosa vão agitar o baile com marchinhas e, nos intervalos, a galera vai poder curtir o DJ Anry. A folia será no Centro Social Urbano, na Rua Jornalista Sardo Filho.



CARNAVAL DOS PETS



O tradicional Carnaval dos Pets acontece na Praça Vital Brazil, em Santa Rosa, no sábado (10), das 9h às 14h, com direito a desfile dos bichinhos. Para levar seu amiguinho à passarela, é necessário fazer inscrição ao lado do Parcão, entre 10h e 11h. A melhor fantasia será premiada.



A programação conta com feira de adoção, expositores e sorteios. Ainda é possível participar da Ação Solidária com a doação de sachês de alimentação, produtos de limpeza, jornais, medicamentos na validade e coleiras em bom estado para uso.



Pela primeira vez, o Carna Pet chega a Boa Viagem e também vai premiar o animal de estimação com a fantasia mais criativa. A folia acontece na Praça Dr Nilo Peçanha, na R. Passo da Pátria, S/N, das 14h às 20h.