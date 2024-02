Axel Grael visita obras da pista de atletismo da UFF e do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que são parte do Plano Niterói 450 anos - Lucas Benevides/Ascom

Axel Grael visita obras da pista de atletismo da UFF e do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que são parte do Plano Niterói 450 anos Lucas Benevides/Ascom

Publicado 09/02/2024 11:38

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou, nesta quinta-feira (08), as obras da nova pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Campus do Gragoatá. O prefeito também acompanhou o andamento das obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que teve a primeira parte das intervenções entregue em dezembro de 2023.



A obra da pista de atletismo da UFF está sendo realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). Já foram concluídas a nova arquibancada, a drenagem e a revitalização do campo de futebol. Os vestiários estão em fase de acabamento.



A pista tem entrega prevista para o primeiro semestre deste ano e será um equipamento municipal para atletas, para a comunidade acadêmica, para a sociedade civil e segue normas internacionais de competição. O investimento da Prefeitura é de R$ 14,6 milhões. A pista levará o nome da ex-atleta de Niterói e ex-professora da UFF Aída dos Santos.



Acompanhado do vice-reitor da UFF, Fábio Barbosa Passos, o prefeito Axel Grael destacou o nível da nova pista de atletismo. “Aqui no campus da universidade havia uma pista de atletismo em condições precárias. Não havia condições de fazer eventos oficiais. Agora vamos ter a pista de atletismo mais bem estruturada do estado do Rio. Vamos receber eventos nacionais e internacionais. Estamos com as equipes trabalhando na implantação da pista, que tem o melhor material. Estamos nos preparando para receber aqui uma competição de nível nacional para iniciar o uso deste espaço que vai sediar grandes eventos”, explicou Axel Grael.



O vice-reitor da UFF, Fábio Barbosa Passos, ressaltou que a pista de atletismo é mais um resultado positivo da parceria da universidade com a Prefeitura.“Temos uma relação muito boa com a Prefeitura de Niterói. Temos desenvolvido vários projetos em conjunto. A pista de atletismo é uma continuação da boa relação com o município. A UFF é uma universidade inclusiva e que trata de ensino, pesquisa e extensão com uma visão social com benefícios para a cidade de Niterói”, afirmou o vice-reitor.



PARQUE DA CONCHA ACUSTICA



O prefeito Axel Grael também visitou as obras no Parque Poliesportivo da Concha Acústica, que fica do outro lado da rua da pista de atletismo. Em dezembro de 2023, a Prefeitura entregou a primeira parte das obras do Parque Poliesportivo. O espaço segue padrão internacional e é totalmente acessível. Estão prontos o campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, quadras de tênis e vôlei de praia. O investimento é de R$ 97,6 milhões. O objetivo é desenvolver atividades esportivas, educacionais, de lazer e inclusão social.



O prefeito reforçou que o Parque Poliesportivo da Concha Acústica e a pista de atletismo da UFF vão ajudar a transformar o Centro de Niterói.“Essas obras fazem parte do Plano Niterói 450 anos no eixo do Centro. As obras de reurbanização estão em andamento desde o Mercado de Peixe até o Forte do Gragoatá. Aqui no Parque da Concha Acústica, a cidade vai ganhar uma arena poliesportiva de padrão internacional. Vamos poder sediar equipes de Niterói nas ligas nacionais de modalidades como basquete, vôlei, futebol de salão e handebol. Já temos um campo de futebol com dimensões oficiais e outras quadras esportivas”, disse Axel Grael.

O investimento da Prefeitura no Parque Poliesportivo da Concha Acústica é de R$ 97,6 milhões. O objetivo é desenvolver atividades esportivas, educacionais, de lazer e inclusão social.