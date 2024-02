Prefeitura de Niterói: avançando com o lançamento do Guia Municipal de Desenvolvimento Sustentável - Reprodução/Internet

Publicado 11/02/2024 13:06

Niterói - A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) de Niterói elaborou o Guia Municipal de Desenvolvimento Sustentável, cartilha que visa capacitar os servidores municipais para a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS são adotados por todos os países membros das Nações Unidas que assinaram a Agenda 2030, incluindo o Brasil, com o objetivo de tornar o mundo mais justo, equitativo e sustentável para as gerações presentes e futuras. Niterói é referência no tema ao adotar esses princípios em seu sistema de planejamento desde 2017.



O Guia foi elaborado pela Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SSAGI/SEPLAG) e reforça a importância da participação ativa e do comprometimento das autoridades e funcionários públicos em todos os níveis com a realização das metas e princípios dos ODS. A iniciativa é da SEPLAG, que pretende institucionalizar uma série de medidas para aprimorar os ODS em Niterói e acelerar o atingimento de suas metas, tornando os servidores municipais agentes de mudança, impulsionando ações locais para um impacto global positivo.



Os municípios são hoje a instância de governo mais próxima dos indivíduos, com políticas e ações que impactam diretamente na vida da população. Desta forma, se torna necessário que os gestores das políticas públicas em nível local sejam capacitados e engajados em prol de um desenvolvimento socialmente e ambientalmente sustentável. Em Niterói, os ODS foram absorvidos nos instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazo, alinhando os projetos municipais às metas estipuladas na Agenda 2030.

“Temos um compromisso em atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Por isso, ao planejarmos os principais instrumentos de gestão da Prefeitura de Niterói, como o Plano Plurianual (PPA), o Plano de Metas, a Estratégia de Governo Digital (EGD) e o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), entre outros, garantimos que as metas e indicadores estivessem alinhados com os ODS. Neste sentido, é fundamental que os servidores entendam seu papel de agente da transformação no município”, reforça a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Isadora Modesto.

O Guia Municipal de Desenvolvimento Sustentável está disponível no link https://bit.ly/guia-ods-niteroi. O material responde a uma série de perguntas como: O que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Por que é importante monitorar os ODS em âmbito municipal? Como integrar os ODS na rotina de trabalho? De que maneira a Prefeitura está atuando em prol dos ODS? Além disso, são explicados os 17 ODS presentes na Agenda 2030.