Doutores da Alegria: animando as crianças do Hospital Getulinho com ação inclusiva de carnaval - Alex Ramos/Ascom

Doutores da Alegria: animando as crianças do Hospital Getulinho com ação inclusiva de carnavalAlex Ramos/Ascom

Publicado 11/02/2024 07:04

Niterói - Os Doutores da Alegria, conhecidos pelo trabalho humanitário, utilizaram suas habilidades artísticas para animar e entreter os pequenos pacientes do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. O grupo levou um pouco das festividades do carnaval para proporcionar momentos de descontração e diversão para as crianças hospitalizadas, transformando o ambiente em um espetáculo de alegria.



Um dos pacientes que receberam a visita foi Rafael Henrique Ribeiro de Paula, de cinco anos, que interagiu bastante com os Doutores da Alegria”. O pai dele, Ronald Barreto de Paula, elogiou a iniciativa. “Não imaginava passar o carnaval dentro do hospital, mas já que será necessário, é bom que seja nesse clima de descontração que os Doutores da Alegria proporcionam com o trabalho divertido que eles fazem. O Rafael ficou todo feliz. Isso faz toda a diferença”, afirmou Ronald Barreto de Paula

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explicou que ações como essa têm um resultado muito positivo. “Desenvolver esse tipo de iniciativa proporciona acolhimento, aumentando o vínculo dos profissionais com as crianças e suas famílias, o que é fundamental para o resultado do trabalho assistencial”, explicou a secretária. Já a diretora do Hospital Getulinho, Elaine Lopez, ressaltou a relevância da iniciativa. “Faz muito tempo que cuidar da saúde deixou de ser consultas, medicamentos e procedimentos. Há o afeto com essas doses de alegria. É um momento de fragilidade, e de muito medo da hospitalização e isso ajuda no cuidado. E o que procuramos promover aqui no Getulinho”, contou.



Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Desde 1991, atuam com profissionais formados em Artes Cênicas e com experiência na linguagem do palhaço.



Sobre o Hospital Getúlio Vargas Filho



Getulinho foi o primeiro hospital pediátrico do estado, inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas em 1954. Municipalizado em 1992, hoje é uma instituição da rede municipal de Saúde da Prefeitura de Niterói, dedicada ao atendimento de crianças. Oferece serviços médicos especializados e cuidados de qualidade, com emergência aberta, centro cirúrgico, UTI pediátrico e atendimento ambulatorial. Referência na Região Metropolitana, o hospital tem uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, infraestrutura moderna e tecnologia de ponta. Além do compromisso com a saúde infantil, o Getulinho se destaca por promover ações humanizadas que visam o bem-estar emocional dos pacientes através de iniciativas como o Projeto Polvo, Cirurgia Sem Medo, Doutores da Alegria, entre outros.