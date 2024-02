Programa Aprendiz Musical: inovando ao lançar a pré-matricula online, que facilita a vida de pais e alunos - Divulgação/Ascom

Programa Aprendiz Musical: inovando ao lançar a pré-matricula online, que facilita a vida de pais e alunos Divulgação/Ascom

Publicado 10/02/2024 09:08

Niterói - O processo de pré-matrícula para o ano de 2024 já está aberto no Programa Aprendiz Musical, para as categorias de Canto Coral e Instrumentos, que acontecem no turno complementar das unidades da Rede Municipal de Educação.Esse ano o Programa Aprendiz Musical inovou e se modernizou e o processo de inscrições para concorrer a uma vaga de música na escola acontece em duas fases: Fase 1 é a pré-matrícula online, bastando preencher o formulário disponibilizado no site do Programa; a Fase 2 é presencial, quando os responsáveis serão convocados para assinatura da matrícula na própria unidade.Para fazer a pré-matrícula será necessário que o pai, mãe ou responsável legal preencha um formulário com os seus dados pessoais e do candidato. Finalizado o preenchimento no sistema, será gerado um número de protocolo de confirmação de inscrição para a pré-matrícula, que poderá ser impresso ou salvo. Essa inscrição é exclusiva para alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino de Niterói e o aluno só poderá se candidatar a vaga de atividade que acontece na mesma unidade de ensino onde ele está matriculado. A ocupação das vagas será feita por ordem de inscrição e os responsáveis serão comunicados por email ou whatsapp para comparecimento presencial na unidade escolar para realizar a assinatura presencial e concluir a matrícula da criança no Programa Aprendiz Musical.As aulas de música acontecem majoritariamente às quartas-feiras, no horário das 10h às 12h ou das 15h às 17h (a depender do horário de ensino da escola), com exceções pontuais em algumas unidades como na Escola Municipal Anísio Teixeira, onde as atividades são de 09h às 11h às terças, e na Escola Municipal Antineia Silveira Miranda, cujas aulas de cordas são às quartas de 15h30 às 17h30 e de Sopros e Percussão às sextas de 14h45 às 16h45. Todas as atividades são gratuitas e não é necessário ter o instrumento musical pois o mesmo será emprestado pelo Programa Aprendiz Musical ao aluno.As vagas são limitadas. Mas caso o aluno não consiga entrar inicialmente, ele ficará na lista de suplentes e poderá vir a ser chamado no decorrer do ano. No caso de impossibilidade de inscrição online, o/a candidato/a poderá solicitar auxílio pelo email atendimento@aprendizmusical.com.br ou presencialmente na Sala Aprendiz de 2ª a 6ª-feira, das 10h às 18h, para que a organização do Aprendiz Musical dê suporte técnico e viabilize a justa participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos básicos.Faça a sua inscrição online no link https://aprendizmusical.com.br/editalaprendiz2024/ Em caso de dúvidas, o Programa Aprendiz Musical está à disposição pelo email atendimento@aprendizmusical.com.br