Boletim da Defesa Civil: alerta para fortes chuvas na cidade entre quarta e quinta-feiraReprodução/Internet

Publicado 14/02/2024 12:47

Niterói - A Prefeitura está monitorando a passagem de uma frente fria que se desloca pelo oceano e traz uma queda na temperatura da cidade. Para esta quarta-feira (14), o tempo fica instável com previsão de céu nublado a encoberto e com possibilidade de chuvas a partir da tarde que podem vir acompanhadas de raios e ventos.

Na terça-feira (13), o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói emitiu um aviso meteorológico de chuva intensa - válido entre 12h desta quarta-feira (14/02) e 23:59 de quinta-feira (15/02). As orientações são para que os moradores de áreas de risco fiquem atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros. As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.

É importante evitar transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios, Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, também evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia conta com uma estrutura de 154 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 2700 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes - pontos de apoio