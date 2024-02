Paolla Oliveira mora em uma mansão de dois andares na Barra da Tijuca - Reprodução/Instagram Casa Vogue

Publicado 21/02/2024 13:18 | Atualizado 21/02/2024 13:23

Rio - Paolla Oliveira abriu as portas da mansão de 1,7 mil m² que mora com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, além dos cachorros Marley e Bruttus e dos gatos Angelina, Polyana, Pantra e Corisco.

A casa fica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, a cinco minutos da praia, tem piscina, adega, lareira ecológica, área gourmet e banheira de imersão.

"Quando eu estou aqui é um dia perfeito. Tem hora que saio ali na porta e falo, 'ah, eu já volto'. Me tia fala: 'é comigo?' Eu falo, 'não, falei com a casa'", disse ela aos risos em entrevista à revista Casa Vogue.

Quando escolheu essa casa para viver, Paolla pensou em algo amplo e aberto. "Queria que os espaços se comunicassem. Quero estar na sala e falar com alguém que está na cozinha. Queria estar na minha área gourmet e conseguir ver o outro lado da sala de estar. Quebrei algumas paredes, mas essa comunicação era importante pra mim", explicou.

"Acho que isso tem a ver com o Rio de janeiro, com essa coisa de estar morando no litoral, já que venho de uma cultura muito paulsta e a gente sabe que lá é diferente. Quando a gente pensa numa casa de São Paulo, a gente pensa em outra arquitetura, aqui isso não foi negociável", concluiu a atriz e rainha de bateria da Grande Rio, que brilhou no Carnaval fantasiada de onça.