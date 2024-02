Xuxa se disfarça para andar pelo navio - Reprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 21:45 | Atualizado 21/02/2024 21:47

Rio - Xuxa, de 60 anos, investiu em um disfarce nesta quarta-feira (21), para andar pelo cruzeiro, que estará a bordo do dia 22 a 26 de fevereiro. A apresentadora mostrou que acordou às 3h para trabalhar, e usou um look todo preto, peruca, boné e máscara para andar pelo local sem ser reconhecida.

Mais cedo, a "Rainha dos Baixinhos", posou embarcando no navio antes de todos os tripulantes, ao lado do namorado, Junno Andrade, e da cachorrinha, Doralice.Na última terça-feira (20), Xuxa estava se preparando para o navio ao publicar um vídeo da sua aula de pilates. "Aulinhas de pilates antes de embarcar no navio", escreveu.