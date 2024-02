Maraisa curte Alpes Franceses com o noivo - Reprodução

Maraisa curte Alpes Franceses com o noivoReprodução

Publicado 21/02/2024 18:11

Rio - Maraisa e o noivo, Fernando Mocó, estão aproveitando os dias frios nos Alpes Franceses. O casal compartilhou, nesta quarta-feira (21), nas redes sociais, registros do passeio na neve e posaram em clima de romance.

fotogaleria

Para a ocasião, Maiara apostou em um look todo branco, já Fernando, escolheu uma conjunto mais estampado. Nos stories, eles mostraram momentos do passeio, onde tiraram fotos agarradinhos e também aos beijos.



Os dois haviam se separado em novembro do ano passado, um mês após a cantora ter sido surpreendida com um pedido de casamento durante um show em Palmas, no Tocantis. Ela já tinha ficado noiva do empresário uma semana antes. Mas em dezembro do mesmo ano, o casal reatou a relação.