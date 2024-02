Marcos Mion se despede do personagem Max Machadada, protagonista do filme 'Meu Melhor Amigo' - Reprodução/Instagram

Marcos Mion se despede do personagem Max Machadada, protagonista do filme 'Meu Melhor Amigo'Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2024 15:02 | Atualizado 21/02/2024 15:28

Rio - Marcos Mion, de 44 anos, mostrou os resultados de seu esforço para alcançar a forma física de Max Machadada, seu primeiro personagem principal em um longa. Nesta terça-feira (20), o artista exibiu seu abdômen trincado e falou um pouco sobre toda a preparação necessária para viver o campeão de luta no filme 'Meu Melhor Amigo'.

fotogaleria

"Eu sei que choca muita gente, mas existe contexto, profissionalismo, dedicação extrema, superação e, acima de tudo, um sonho realizado por trás dessa transformação física. Além da pressão de honrar meu ídolo, Sylvester Stallone, quando fez seu Rocky Balboa! Ontem me despedi do Max Machadada, meu primeiro protagonista no cinema: o maior lutador brasileiro de MMA, que encara o fim de sua carreira ao mesmo tempo que descobre ter um filho autista de oito anos. Foi um mergulho profundo em camadas variadas desse personagem, misturado com muitas situações que eu vivi na minha vida com o Romeo, emprestadas à relação do Max com seu filho", explicou Mion na legenda do post. O empresário, assim como o protagonista da história, também é pai de um menino autista de 18 anos, fruto do seu casamento com a influencer Suzana Gullo.O apresentador do 'Caldeirão do Mion' ainda revelou que teve que fazer diversos sacrifícios para conseguir o nível de definição do seu "shape": "Pra chegar na forma física que imaginei para o Max eu montei uma equipe de profissionais que trabalhou comigo especificamente nessa parte. Um desafio de dar medo para encarar aos 44 anos, com lesões no ombro e na coluna, além de todas as dores nas articulações de anos de treino exageradamente pesado e intenso. O mais difícil, como já falei algumas vezes, não foi chegar no shape, mas mantê-lo por 2 meses. Vi meu metabolismo mudar radicalmente pra melhor e agora tá difícil de me despedir. Mas não tem jeito, manter a porcentagem de gordura quase nula exige esforço sobre-humano e é duro pra todos que vivem comigo. Nena, serei eternamente grato por você aguentar e aceitar que eu me dedique ao meu trabalho da forma que mais me dá prazer: com 100% de intensidade. Espero vocês em dezembro nos cinemas! #MMAoFilme", concluiu o ator.