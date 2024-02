Lore Improta curte férias na praia com Léo Santana e Liz - Reprodução / Instagram

Lore Improta curte férias na praia com Léo Santana e LizReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2024 17:08

Rio - Lore Improta, de 30 anos, compartilhou nesta quarta-feira (21), em suas redes sociais, diversos cliques se divertindo com a família na praia, ao lado do marido Léo Santana, e da filha do casal, Liz. Após o fim do Carnaval, o casal tirou férias e comemorou três anos de casamento na última terça-feira (20).