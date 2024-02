Lore Improta celebra três anos de casamento com Léo Santana - Reprodução

Publicado 20/02/2024 16:08

Rio - Lore Improta utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (20), para comemorar mais um ano de casamento com Léo Santana. Em seu Instagram, a influenciadora e dançarina se declarou para o amado, com quem está completando três anos juntos. Os dois são pais de Liz, de 2 anos.

"Três anos de casados com o amor da minha vida! Te amo, Léo Santana. Que Deus proteja e blinde sempre o nosso amor", escreveu Lore na legenda da publicação. O cantor, por sua vez, também fez questão de exaltar seu amor pela dançarina: "Que Deus continue nos dando sabedoria, discernimento e nos abençoando. Te amo".

Nos comentários, o casal recebeu diversas mensagens de carinho de artistas e anônimos. "Perfeitíssimos", disse Anitta. "Lindos", afirmou Vivian Amorim. "Três anos de casamento e anos de história! O amor de vocês é lindo demais", escreveu um fã do casal.

