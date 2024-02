Ludmilla lança 'Numanice 3' e agita a web - Reprodução/Instagram

Rio - A cantora Ludmilla, de 28 anos, abalou a internet com o estreia do seu mais novo álbum, o 'Numanice 3'. Nesta terça-feira (20), a artista foi ao Instagram para divulgar o terceiro volume do consagrado projeto, chamando atenção ao explorar o seu lado pagodeiro com a lista de composições.

"Com muito orgulho vindo avisar que: Numanice #3 já tá no ar, de Caxias para o mundo. Quero geral ouvindo muito", escreveu Ludmilla na legenda da publicação. A influenciadora ainda incluiu um clipe do show de divulgação do disco, onde aparece cantando a música 'A Preta Venceu'. No vídeo, a carioca aparece usando um conjunto todo verde, com um top cheio de detalhes em dourado e pedras da mesma cor. Internautas também repararam na mãe da ganhadora do Grammy Latino caindo no choro ao assistir a filha enquanto ela canta que: "Encheu a mamãe de orgulho".Não demorou para que os fãs da artista fossem às redes para comemorar a novidade: "Numanice já virou tradição para o povo brasileiro! Verdadeiro patrimônio cultural. Lud é fora do comum", elogiou uma pessoa. "Tô ouvindo e chorando com essa obra de arte. Você me paga, mulher! Numanice 3 tem meu coração", brincou outra. "Ela sabe que venceu. Ouçam sem moderação, gente. Essa é a música que todas as negras do Brasil vão cantar a plenos pulmões!!", exclamou uma terceira. "Acho que vem outro Grammy aí. Mais uma canetada da Numanice! Arrasou como sempre, te amo! Você é a maior", afirmou mais uma.