Viih tube fala de mudança na autoestima e no estilo após a maternidadeReprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 12:58 | Atualizado 29/02/2024 13:00

Rio - Viih Tube, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira para refletir sobre as mudanças provocadas em seu estilo e autoestima após dar à luz Lua di Felice, de 10 meses. A influencer revelou que depois do nascimento da menina, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, enfrentou diversas crises de identidade, que tem aprendido a contornar com o passar do tempo.

"Que mãe nunca pensou 'tá, vou me arrumar, vai' e literalmente só jogou um vestido no corpo e mesmo assim continuou se achando desarrumada? Eu sei como é! Vivi várias crises de identidade até entender esse meu novo momento e me sentir verdadeiramente bonita de novo! E não é sobre peso que estou falando!", desabafou a influencer através do Instagram.

Em vídeo, Viih Tube aproveitou para contar mais detalhes de seus sentimentos após o parto. "Depois da maternidade, tive uma crise de identidade. Como se para eu me sentir mãe, tivesse que usar apenas roupas fechadas, blazer, terninho, calça comprida, coisas mais sérias e fechadas. Fiquei por um bom tempo assim. Até eu entender que tem como ter um equilíbrio e isso não tem nada a ver", ponderou.

"Uma coisa que fazia muito era: 'Tá, quero me arrumar mais'. Eu literalmente só jogava um vestido no corpo, um chinelinho ou rasteirinha e saía andando. Continuava sem graça ou desarrumado, e eu não me sentia bonita. Às vezes colocar um acessório, colar, brinco, um sapato, qualquer coisa que dê um charme, muda o look", aconselhou a loira, por fim.