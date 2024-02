Virginia Fonseca e Maria Alice - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Maria Alice Reprodução / Instagram

Publicado 29/02/2024 11:41 | Atualizado 29/02/2024 11:49

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para comentar as dificuldades enfrentadas na adaptação de sua filha mais velha, Maria Alice, de 2, na escola. A influenciadora explicou que precisou permanecer com a pequena durante o horário das aulas, para que ela se sentisse segura no colégio.

fotogaleria

"Ainda estou aqui na escola… Hoje está sendo mais difícil… Diz ela [Maria Alice] que quer dormir na casa da Maria. Maior 'migué' [mentira] já inventado por ela, porque faz tempo que ela não dorme na parte da manhã", iniciou a loira através dos stories do Instagram.

"Mas seguimos aqui, firme e forte. Acho que hoje ficarei até acabar a aula… E, provavelmente, ela vai sair mais cedo!", contou.

Na sequência, Virginia celebrou o fato da menina ter ficado mais tranquila e conseguido ler um livrinho, na sala de aula. "Mamãe fica orgulhosa da Tota", disse ela, chamando Maria Alice por um apelido carinhoso.



Recentemente, a influenciadora rebateu os ataques recebidos ao ser criticada por contratar dois seguranças para acompanhar a herdeira até a escola.

"São dois seguranças! Um dentro da escola e um do lado de fora… E, se reclamarem, pego mais um para fazer a ronda no quarteirão! Segurança nunca é demais, e nós aqui gastamos o que for preciso para segurança dos nossos filhos! O mundo é cruel e eu que não pago para ver", garantiu a mulher de Zé Felipe, na ocasião.