Maisa SilvaReprodução/Twitter

Publicado 29/02/2024 16:11

Rio - A apresentadora Maisa Silva, de 22 anos, surpreendeu a web ao confessar porque está preferindo sair com as madeixas presas ultimamente. Nesta segunda-feira (26), a artista usou as redes para explicar a nova tendência após seguidores reclamarem de seu look para o 'Domingão com Huck'.

"Pra todos vocês que ficam falando pra eu usar meu cabelo solto, eu sei que é na melhor das intenções, porém... Estou vivendo o DRAMA do cabelo médio, ok? Favor respeitar. Eu só quero meu cabelo longo de volta, então vou seguir ignorando esse comprimento, beijosss. Fazer a Anita 'Maluka' por 3 anos tem dessas de cortar metade do cabelo 1 vez por ano e etc", brincou Maisa em seu perfil do X, o antigo Twitter. A ex-cantora também incluiu cliques para exemplificar o tamanho ideal das madeixas na sua opinião, exibindo os cachos pelos quais ficou famosa desde sua participação no 'Programa Silvio Santos' quando criança.Usuários da plataforma simpatizaram com a motivação da influencer, mas defenderam a beleza de seus cabelos em todas as suas fases: "Mulher?? Seu cabelo é lindíssimo. Eu não suporto cabelo grande kk", contou uma pessoa. "Maisa!! Você sempre será uma diva, não se preocupe. Espero que sua fase do cabelo médio passe, pois é bastante tensa mesmo...", desejou outra. "Maisa, você pode ficar com o cabelo na altura que for. Pode até raspar tudo, que vai continuar sendo linda e maravilhosa", garantiu uma terceira. "Você é linda de todo jeito! Seu cabelo tá belíssimo e você vai sim continuar mostrando pra gente. Por favor?", pediu mais uma.