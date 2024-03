Fabiana Justus - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus Reprodução / Instagram

Publicado 01/03/2024 12:25 | Atualizado 01/03/2024 12:28

Rio - Fabiana Justus, de 37 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para prestar uma breve homenagem aos filhos, as gêmeas Sienna e Chiara , de 4 anos, e Luigi, de 6 meses, frutos de seu relacionamento com Bruno Levi D'Ancona. A influenciadora, que segue em tratamento contra leucemia mieloide aguda (LMA) , compartilhou um clique fofo dos pequenos e descreveu a gratidão de tê-los em sua vida.

fotogaleria

"1, 2, 3... Bênçãos que não tem fim! Amores da minha vida! Obrigada, obrigada, obrigada, Deus, por essa família abençoada!", celebrou ela, que é filha do empresário Roberto Justus.

Nos comentários do post, inúmeros internautas aproveitaram para enaltecer as crianças e enviar mensagens de apoio à influencer. "Por eles a vitória é certa Fabi! Eu creio num Deus do impossível que já lhe deu a cura", escreveu uma usuária. "Que lindos!", afirmou outra. "Eles são perfeitos e você a melhor mãe que eles poderiam ter! Sorte a deles!", elogiou ainda uma seguidora.