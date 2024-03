Thaís Braz - Reprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 10:10

Rio - Thaís Braz, de 31 anos, usou sua conta no Tik Tok, nesta quinta-feira, para rebater acusações de que teria realizado uma bichectomia ou utilizado o remédio Ozempic para emagrecer. A ex-participante do "BBB 21" revelou que as crises de depressão e ansiedade foram as responsáveis por fazer com que ela perdesse seis quilos.

"Eu nunca fiz bichectomia. Eu fiz Odontologia, estudei muito sobre a bichectomia e sou contra. Meu professor sempre falava que, quando você vai envelhecendo, tende a perder a gordura daqui [região da bochecha], que é retirada na bichectomia. Ele sempre me dizia 'Thaís, quando o paciente emagrecer ou envelhecer, ele vai ficando com o rosto mais fino... Então, não faça a bichectomia'", iniciou a influenciadora através do vídeo.

Na sequência, Thaís negou que também tenha feito uso de qualquer medicamento para perda de peso e aproveitou para explicar o real motivo de seu emagrecimento. "Com as minhas crises de depressão e ansiedade eu não conseguia comer nada. Fiquei fraca e doente… Quem já teve depressão ou ansiedade sabe que os remédios que você toma para tratar geralmente tiram sua fome. Isso fez com que eu emagrecesse muito mesmo", explicou a ex-BBB.

