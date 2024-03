Zezé Polessa na estreia de ’Nara’, espetáculo escrito e dirigido por Miguel Falabella - Fotos: Webert Belicio/ Agnews

Zezé Polessa na estreia de ’Nara’, espetáculo escrito e dirigido por Miguel FalabellaFotos: Webert Belicio/ Agnews

Publicado 01/03/2024 07:52 | Atualizado 01/03/2024 08:09

Rio - Artistas marcaram presença no lançamento de "Nara", nova peça de teatro estrelada pela atriz Zezé Polessa e escrita e dirigida por Miguel Fallabela. A estreia do musical aconteceu na noite desta quinta-feira (29) no Rio de Janeiro.

fotogaleria

Estiveram no espetáculo, nomes conhecidos, como Luiz Fernando Guimarães, Tonico Pereira, Natália Lage, Carlos Vieira.



A peça está em cartaz no Teatro Firjan Sesi. Na narrativa, Zezé Polessa interpreta Nara Leão, compartilhando a trajetória da cantora, que morreu há mais de 30 anos. Estiveram no espetáculo, nomes conhecidos, como Luiz Fernando Guimarães, Tonico Pereira, Natália Lage, Carlos Vieira.A peça está em cartaz no Teatro Firjan Sesi. Na narrativa, Zezé Polessa interpreta Nara Leão, compartilhando a trajetória da cantora, que morreu há mais de 30 anos.

Nara Leão é considerada uma das maiores cantoras brasileiras e esteve no centro de movimentos importantes da música, como a Bossa Nova e o Tropicalismo. "A Banda", "Diz que fui por aí" e "Corcovado" foram alguns dos sucessos que ficaram marcados pela sua voz.