MC Loma fala sobre descoberta de gravidezReprodução / Instagram

Publicado 01/03/2024 08:41

Rio - MC Loma, de 21 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, para conversar com os seguidores sobre os desafios da maternidade e aproveitou para relembrar o momento da descoberta de sua gravidez. A influenciadora, que é mãe solo de Melanie, de 1, admitiu ter passado por um período bastante difícil, mas contou com a ajuda das primas, Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração, além de seus maridos, Gabriel Farias e André Santis.

"Foi muito difícil aceitar, demorei uns meses para assimilar tudo o que estava acontecendo e que estava por vir, mas minha família reagiu super bem. E Ma, Mi, Gabriel e André nunca me deixaram sozinha, sempre estavam comigo nesse momento que foi tão lindo e difícil ao mesmo tempo. Sofri, viu?!", iniciou a artista a respeito do início da gestação.

Apesar do choque, Loma ratificou que a maternidade se tornou o melhor acontecimento de sua vida. "Melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Às vezes, penso como que vivi tanto tempo sem ela, Melanie é uma criança perfeita. Se tudo isso fosse um sonho, faria tudo de novo para ter ela", afirmou.

A influenciadora havia anunciado sua gravidez no início do ano de 2019 e, desde o início da gestação, foi alvo de boatos sobre a identidade do pai da menina. A funkeira, que nunca revelou a paternidade de Melanie, já contou que ele não possui nenhuma participação na criação de sua filha.

Mesmo com os desafios enfrentados em sua primeira gravidez, MC Loma afirmou que não pretende parar na primogênita. "Quero ter mais duas menininhas e um menino. Os três já têm nome", revelou.