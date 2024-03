Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia FonsecaReprodução/Instagram

Publicado 01/03/2024 11:57

Rio - Virginia Fonseca compartilhou nesta quinta-feira (29) a evolução do tamanho de sua barriga da terceira gestação. Ela está grávida há dois meses e aguarda o nascimento de um menino, que se chamará José Leonardo. O bebê é fruto do relacionamento com Zé Felipe.

influenciadora digital também contou que engordou cerca de 5kg nesta gravidez e que tem sentido muita fome. "Eu bato palma com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8 kg a 12 kg na gestação, que é o que tem que engordar. Eu já engordei 5 kg em um mês! Tem noção disso? Não posso continuar assim!", disse.

"Não sei se vocês sabem, mas na [gravidez] da Maria Alice eu engordei 23 kgs. Da Maria Flor eu já engordei 16 kg só. Eu já consegui me conter mais, mas nada nem perto de 12 kgs. E essa, pelo visto, vai ser [assim]... mas é muita fome, gente! De coração! Não sei o que acontece, se é ansiedade... é fome!", acrescentou.