A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, fez uma publicação emocionante para relatar o início do seu tratamento contra a leucemia. Compartilhando um clique no leito do hospital, a influencer também detalhou sua abordagem e determinação para enfrentar todo o processo e recebeu o carinho de fãs e celebridades.



Fabiana Justus destacou a importância de encarar os desafios com força e determinação. "Quando a vida te dá um desafio, a única opção é aceitar e LUTAR. Por mais difícil que pareça. Por mais duro que seja. Por mais triste. Falo isso tendo tido pelo menos 4 crises de choro só hoje... porque não, não é fácil”, afirmou ela.



A influencer expressou sua motivação em buscar a cura e viver um dia de cada vez. “Lutar não quer dizer que tenho que estar positiva 100% do tempo. Lutar quer dizer que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu não vou desistir. Lutar quer dizer treinar o pensamento. Enxergar a vida lá na frente. Me motivar no que mais importa pra mim. Estar cada vez mais perto da minha CURA!”, desabafou.



“Com isso vou vivendo, focada no presente, um dia de cada vez! Recebendo MUITO mais amor do que imaginei receber na minha vida. Essa corrente dá uma força ainda maior! É inexplicável! É emocionante! É motivante! Obrigada mil vezes por tudo isso! A minha fé e conexão com Deus nunca esteve tão forte e tão presente! A fé move montanhas... e o amor cura TUDO!", escreveu Fabiana Justus.



Nos comentários da publicação, diversas personalidades, incluindo Preta Gil e Viviane Martinello, enviaram mensagens de apoio à Fabiana Justus. A filha de Roberto Gil, que enfrenta um câncer no intestino, encorajou a influenciadora: "Bora bora !!! É isso !!! Vamos lutar e vencer". Outros seguidores também deixaram mensagens de coragem, destacando que a influenciadora não está sozinha em sua batalha.