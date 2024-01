Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14' - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de 'A Fazenda 14'Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 29/01/2024 08:49

Em uma live nas redes sociais no último domingo (28), a influencer Bia Miranda e DJ Buarque revelaram o sexo do bebê que estão esperando: é um menino! Mas não foram somente os fãs que compartilharam o momento mágico com o casal, a Jenny Miranda, mãe da influencer, também descobriu que seria avó do Kaleb por meio das redes sociais.

Apesar de brigas passadas e distanciamento da filha, a ex-Fazenda participou do evento virtual. Aliás, o choro de emoção de Jenny dividiu opiniões na web. Alguns internautas expressaram compaixão, acreditando que ela poderia ter mudado, enquanto outros a criticaram por roubar a cena, afirmando que o momento era da mãe da criança.

"Aí, gente, pode falar o que for, mas fico com dó. Ela pode ter errado, mas ela pode ter mudado e sente falta da filha", lamentou uma pessoa. "Não foi mãe, aí quer ser avó. Ata!", ironizou outra internauta. "O narcisismo claro: a mulher não espera passar o dia da filha pra dar um show. Era pra ser um momento da mãe da criança, mas a avó tá chorando na internet", criticou outra usuária. "Gente pelo amor de Deus, sempre é tempo de recomeçar e perdoar. Que coração é esse de vocês? Jesus está voltando viu", ressaltou mais uma.

Para quem não lembra, não faz tanto tempo que o vazamento da gravidez de Bia Miranda aconteceu. As supostas conversas entre ela e seu ex-noivo, Gabriel Roza, foram expostas na internet e em seguida a famosa desabafou em suas redes sociais. Na época, Bia Miranda lamentou a exposição não autorizada da gestação, estragando seu sonho de ser mãe pela primeira vez.