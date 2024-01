Solange Gomes dispara contra Rodriguinho: ?Não era o galã pagodeiro? - Foto: Reprodução

Enquanto muitos famosos comentam sobre as polêmicas envolvendo Wanessa Camargo e Yasmin Brunet no BBB 24, Solange Gomes foi na contramão. A ex-Fazenda abriu o jogo sobre Rodriguinho, afirmando que na época dos anos 90, ele não era visto como o galã do pagode.



A modelo destaca que o cantor, apesar de ter feito sucesso como vocalista dos Travessos, não era o "galã pagodeiro" daquela época. “Ele fala muito de beleza, de feiura, muito do corpo da Yasmin [...] Eu achei bacana eu falar sobre o Rodriguinho, por ele ser da minha época”, começou.



“Não sei como é que está a condição financeira dele, nunca tive muita intimidade com ele, mas uma coisa eu lembro, viu, Rodriguinho? [...] As mulheres achavam você interessante como vocalista dos travessos, você fazia muito programa de televisão, mas você não era o galã pagodeiro”, afirmou a influencer.



A famosa então citou os artistas da época que faziam mais sucesso entre as mulheres: “O galã pagodeiro era o Alexandre Pires, o Vavá do Cara Metade, enfim, e o pai da minha…”. Solange Gomes reforça que Rodriguinho pode ser lembrado como um personagem da década de 90, já que o pagode estava muito em alta.



A modelo então critica as atitudes recentes de Rodriguinho, especialmente suas observações sobre o corpo e a aparência das mulheres. “Mas não esquece, Rodriguinho, [...] você tá falando muito do corpo, da aparência da mulherada, mas você não era o galã do pagode, Rodriguinho! Sabemos que os galãs eram outros, como eu já citei aqui, quem eram os galãs”, engessou ela.