Em meio a brigas e processos na família, Zezé Di Camargo parabeniza filho - Foto: Reprodução

Em meio a brigas e processos na família, Zezé Di Camargo parabeniza filhoFoto: Reprodução

Publicado 27/01/2024 16:30

Zezé Di Camargo, envolvido em polêmicas e processos na família, surpreendeu os fãs ao prestar uma homenagem ao filho Igor Camargo. Os dois recentemente protagonizaram conflitos públicos, que seguem na justiça, desde que a esposa do DJ acionou Graciele Lacerda.



Em um post nas redes sociais, Zezé Di Camargo expressou seu carinho pelo filho Igor, desejando o melhor para o artista em seu aniversário. “Filho parece que nunca cresce pra gente. A impressão é que eles continuam ainda aquele bebê que carregamos no colo e cuidamos”, começou.



“Hoje é seu dia filho, parabéns! Que Deus abençoe cada passo da sua vida, te dando saúde, alegria e que você alcance tudo que almejar na vida. Te amo e te desejo o que a vida possa dar de melhor. Feliz aniversário meu filho!”, escreveu Zezé Di Camargo.



Entre os famosos que comentaram o post e parabenizaram o famoso, o jornalista Leão Lobo fez questão de recordar: “Anunciei o nascimento dele na rádio Morada do Sol, falando com papai Zezé no ar. Parabens querido! Que seu novo ano seja incrível!”.



“Moleque do bem! Parabéns Igor”, desejou o cantor Cleiton. “Parabéns ao caçula. Feliz aniversário, Igor!”, disse um internauta. “Parabéns Igor! Passo o pano pra você em tudo, menino diferenciado”, elogiou outra usuária.