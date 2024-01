Gleici Damasceno debocha após receber notificação de Yasmin Brunet - Foto: Reprodução

Publicado 27/01/2024 11:53

A influenciadora Gleici Damasceno decidiu se pronunciar nas redes sociais após receber uma notificação extrajudicial da equipe de Yasmin Brunet. A ex-BBB acusou a modelo e Wanessa Camargo de racismo contra Davi Brito. Mas antes de considerar a retratação, a famosa decidiu conversar com seus fãs.



Para quem não sabe, Gleici Damasceno expressou sua opinião no X (antigo Twitter) sobre os discursos de Yasmin Brunet e Wanessa Camargo contra Davi Brito: "Essas meninas estão é sendo racistas, pronto, falei", escreveu a famosa.



Diante da repercussão, a equipe de Yasmin Brunet enviou uma notificação extrajudicial, solicitando uma retratação da influencer. Porém, Gleici Damasceno não mostrou estar disposta a tanto. Na verdade, a famosa chegou a surpreender os fãs com novo pronunciamento irônico.



“Gente, bom dia. Eu senti necessidade de vim aqui, falar com vocês, de dar um pronunciamento pra vocês, né? Que é o seguinte… Tô arrumada pra ir pra academia. Porque não fui a semana inteira, né? E agora preciso ir, porque as gostosas também sofrem na academia”, brincou ela.