Brad Pitt no Globo de OuroReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 20:34

Aos 60 anos, Brad Pitt se submeteu a uma cirurgia plástica no rosto para ficar com a aparência mais jovem. O médico inglês Jonny Betteridge deu detalhes do procedimento estético, que pode ter custado cerca de cem mil libras (aproximadamente R$ 620 mil).

Em vídeo publicado no Instagram, ele comparou o rosto do astro no Oscar de 2020, quando venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme "Era Uma Vez em... Hollywood" e sua aparição no torneio de tênis de Wimbledon, que aconteceu em julho de 2023.

“Há quatro anos, em 2020, você pode ver que ele está mostrando sinais normais de envelhecimento, como linhas estáticas profundas, perda de volume na área dos olhos e no meio do rosto e alguma flacidez da pele na parte inferior do rosto", analisou Betteridge na gravação. "Foi em Wimbledon que sua transformação foi notada. Observe a mudança em seu rosto e como ele parece mais jovem quando você o vê de lado no perfil".

O médico aponta que Brad tem uma cicatriz na orelha comum entre os pacientes que realizam facelift: "Você pode ver que a mudança no contorno inferior do rosto é realmente impressionante e você pode dizer que isso está relacionado a um lifting facial olhando para esta cicatriz".

“É a aparência clássica de uma cicatriz de lifting facial”, explicou. “Durante o procedimento, a pele ao redor fica levantada, o que pode alterar a forma e a posição dos lóbulos das orelhas".

"Ele quase voltou no tempo para ver como era seu rosto no início dos anos 2000, o que também é irônico porque ele interpretou Benjamin Button. Há três anos de diferença entre essas fotos e é óbvio ver as mudanças na face média e inferior. Ele parece muito bem para esta transformação, é um ótimo exemplo de cirurgia bem feita", completou Betteridge.