Maiara com Leo, filho de Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Maiara com Leo, filho de Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 15:47 | Atualizado 26/01/2024 16:07

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, recebeu a visita da cantora Maiara, dupla de Maraisa, nesta sexta-feira (26). Ela emocionou os seguidores ao registrar a artista cantando para o pequeno Léo, filho de sua grande amiga com Murilo Huff.

Nos Stories do Instagram, Maiara surgiu cantando o hit "Fã Clube", gravado com a irmã e Marília Mendonça para o álbum "Patroas 35%", lançado em 2021. "Meu coração fez um fã-clube só pra você, ó meu amor, eu vim só pra te ver", cantou a sertaneja enquanto Léo fazia carinho em sua mão. Confira:

Dona Ruth aproveitou o encontro para se pronunciar sobre os rumores de que não se dava bem com Maiara e Maraísa. "Pra vocês que acha que eu vivo brigando com ela, que eu tenho uma briga interna, hoje a briga vai ser feia", brincou.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e os fãs das artistas se emocionaram com o momento especial. "Maiara canta tão lindo! Canta e encanta! Marília está sorrindo lá no céu", disse uma internauta. "Pensa em alguém que amava a Marília Mendonça de verdade, foi a Maiara", afirmou outro. "Amizade verdadeira", declarou um terceiro.

Em uma tragédia que abalou o Brasil, a cantora e compositora Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente de avião. A artista havia embarcado em um táxi aéreo junto de seu produtor, Henrique Ribeiro, e seu assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que também era seu tio, e estava indo para Minas Gerais para realizar um show. O avião iria pousar no aeroporto de Caratinga, mas quando estava a poucos quilômetros do local, atingiu o cabo de uma torre de energia e caiu.