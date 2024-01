Fabiana recebe mensagem de apoio do pai, Roberto Justus - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 21:33 | Atualizado 26/01/2024 21:45

Fabiana Justus recebeu uma mensagem especial de apoio do pai, Roberto Justus, nesta sexta-feira (26) através das redes sociais. recebeu uma mensagem especial de apoio do pai,, nesta sexta-feira (26) através das redes sociais. A influencer anunciou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer que tem origem na medula óssea

No comentário do vídeo em que Fabiana conta como descobriu a doença e deu detalhes do tratamento, o apresentador declarou: "Sempre ao seu lado! Te amo".

“Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!”, completou Justus.

A mãe de Fabiana, Sacha Chryzman, também escreveu um recado para a herdeira. “Filha tô aqui pensando na sua força e determinação", escreveu. Então essa será só mais uma batalha que você conseguirá vencer, se curar totalmente e poder provar como você consegue”.

Diagnóstico de Fabiana Justus

Em vídeo publicado no Instagram na última quinta-feira (25), Fabiana Justus revelou que foi diagnosticada com leucemia. Atualmente ela está internada e realizando a primeira fase do tratamento.

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas estou nas mãos de um super médico, sendo muito bem assistida. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas e febre, e desde então, não saí mais", explicou a mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos..

A influencer enfatizou que descobriu a doença ainda no início e está confiante com o tratamento. “Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos”, afirmou. “Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura. Isso tudo me deu muita confiança. Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo”.