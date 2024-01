Filha de Roberto Justus se emociona ao revelar diagnóstico de câncer - Foto: Reprodução

Publicado 26/01/2024 08:26 | Atualizado 26/01/2024 10:04

A influenciadora Fabiana Justus surpreendeu seus seguidores ao revelar, nessa quinta-feira (25), que foi diagnosticada com leucemia. Em um vídeo emotivo no Instagram, ela explicou o motivo de sua ausência nas redes sociais, revelando estar internada para a primeira fase do tratamento.



Emocionada, a filha de Roberto Justus deu detalhes: "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas estou nas mãos de um super médico, sendo muito bem assistida. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas e febre, e desde então, não saí mais", revelou.



Apesar do susto, Fabiana Justus demonstrou estar confiante. A influenciadora enfatizou a importância de ter descoberto a doença no início, mas que isso não diminui o peso da doença. Ela finalizou agradecendo pelas mensagens positivas que vem recebendo. A publicação da famosa foi inundada por comentários pedindo boas energias, melhoras e a cura da filha de Roberto Justus.

“Fabi, muita força. Que Deus te abençoe muito, vc já venceu essa luta”, declarou uma usuária. “Já deu tudo certo, Fabi! Estou na torcida!!”, preveu outra. Além dos seguidores, os pais da famosa também se manifestaram nas redes sociais e desejaram o melhor para a filha.



“Meu amor! [...] Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado! Te amo!”, declarou Roberto Justus. “Filha tô aqui pensando na sua força e determinação! [...] Então essa será só mais uma batalha que vc conseguirá vencer, se curar totalmente e poder provar como você consegue”, afirmou a mãe de Fabiana Justus.