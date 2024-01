Nicole Bahls namora Marcelo Viana - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 22:25 | Atualizado 25/01/2024 22:28

Marcelo Chagas Viana, o namorado de Nicole Bahls, está envolvido em uma grande polêmica. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o empresário mantém uma filha menor de idade em segredo.

Segundo a jornalista, Marcelo está sendo processado em um "pedido de anulação de acordo, revisão de alimentos e guarda com pedido de tutela provisória de urgência para aumentar a pensão". Atualmente o valor da pensão é de R$ 6 mil e todos os pedidos foram feitos levando em consideração o estilo de vida esbanjado pelo empresário publicamente.

Antes do relacionamento com Nicole, Marcelo já foi casado e a mãe da menina também era casada quando se envolveu com o empresário. A jornalista informa que após a gravidez da mulher, ele age com "desprezo e pavor" diante a filha.

O empresário registrou a menina, mas o marido da mãe da menor também a registrou como filha, considerando o laço afetivo. Fábia ainda revela que o acordo conta com uma "cláusula de confidencialidade" e que ninguém pode saber da paternidade biológica da menor, nem mesmo a jovem.