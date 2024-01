Vampeta no podcast "PodZé" - Reprodução/YouTube

Publicado 25/01/2024 18:49

O ex-jogador de futebol Vampeta participou do podcast “PodZé” e revelou novos detalhes do episódio em que Ronaldo Fenômeno se envolveu com três travestis durante as férias do ex-atleta no Rio de Janeiro, em 2008.

"Se não é o Ronaldo e o carisma que ele tem no futebol brasileiro... aquilo estourou o Brasil todo. Um dos maiores amigos do Ronaldo é o Djalminha. Eu pergunto se ele estava com o Ronaldo neste dia e ele me diz que não", iniciou

Em seguida, o apresentador Zé Eduardo perguntou se Ronaldo sabia que suas acompanhantes eram travestis, mas Vampeta garantiu que o Fenômeno nunca deu detalhes. "Não sei, ele não conta. É igual o Marcelinho agora, ele não diz o que foi fazer lá. Perguntei ao Djalminha e ele diz a mesma coisa, que o Ronaldo não conta. Ficou isso aí. O carisma que o Ronaldo tem no país, se fosse outro qualquer, diria que estaria morto", afirmou.

Vampeta revelou que após fazer uma piada sobre o caso, os dois acabaram ficando um período sem contato. "Ele me chamou para jantar e eu sou brincalhão para caramba, já tinha tomado umas três ou quatro bebidas. Ele estava sentado com umas mulheres, eu cheguei e perguntei quem era travesti. Ele ficou dois anos sem falar comigo", completou.