RodriguinhoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 25/01/2024 14:56

O clima esquentou no BBB 24 quando Rodriguinho expressou seu desdém em relação à escolha musical da casa. Em uma conversa franca com MC Bin Laden, o cantor opinou que artistas como Hariel não têm a notoriedade necessária para se apresentar no programa.

“Não é sucesso pra caralho pra vir aqui, isso é pra nós, esse sucesso que pega o Brasil inteiro que todo mundo vai cantar", declarou Rodriguinho, deixando clara sua visão sobre o suposto ‘tipo’ de artista que é convidado a se apresentar no reality show.

"Ah, mas às vezes é a oportunidade dos caras estar na TV, como vocês fizeram", rebateu MC Bin Laden. Mas o pagodeiro que não se tratava da visibilidade que o programa poderia dar para Hariel ou outros artistas.

"Mas é o que eles querem, eu tô falando que eles querem esse tipo de sucesso. Sucesso que todo mundo vai cantar a todas as pessoas. As coisas que a gente gosta não, né? Não, isso é... Você sacou o que eu falei? As coisas que a gente gosta... Eles querem essas coisas, Anitta", ressalta o pagodeiro.

Bin Laden menciona Matuê como um exemplo diferente, mas segundo Rodriguinho o cantor também não é reconhecido. “Olha, eu e você conhece Matuê, uns três, quatro aqui. Você acha que o Michel conhece Matuê? Não sei. TV é isso, né? Mais pra audiência", concluiu Rodriguinho.