Tata WerneckReprodução/Instagram

Publicado 25/01/2024 13:08

A batalha legal entre Tata Werneck e a RedeTV! teve mais um capítulo, agora com a comediante vencendo novamente um processo movido pela emissora. A ação se deu devido a uma piada sobre o orçamento da empresa, a primeira feita em 2021.



O caso anterior já havia sido favorável à humorista. Porém, os advogados do grupo entraram com um recurso após Tata repetir o comentário. Assim, a 5ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou a ação improcedente, negando o recurso.



Durante o Prêmio Multishow 2023, Tata Werneck fez uma nova piada sobre o processo: "Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada", brincou a apresentadora.



Segundo informações da Folha de S. Paulo, o julgamento que negou o recurso ocorreu nesta terça-feira, 23, reforçando a vitória da famosa. O advogado da atriz lembrou que a RedeTV! já exibiu o programa Pânico na TV, conhecido por seu conteúdo perjorativo. Assim, reforçando que a emissora não poderia considerar desrespeitoso o comentário de Tata Werneck.