Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 25/01/2024 08:58

A justiça negou um pedido de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, que visava proibir a apresentadora de falar sobre as agressões que sofreu dele. Segundo O Globo, o empresário também buscava uma indenização de R$100 mil caso Ana se pronunciasse para “desqualificá-lo”.



A medida cautelar de urgência foi rejeitada pela Justiça de São Paulo, que não concordou com a tentativa de limitar a liberdade de expressão de Ana Hickmann. Assim, mantendo o direito da famosa de relatar as acusações de violência doméstica.



A defesa de Alexandre baseou o pedido em uma live em que a apresentadora participaria. Este abordaria "a importância da Lei Maria da Penha para proteger as vítimas de violência doméstica". Porém, a juíza considerou inviável presumir comentários futuros.



Diante da decisão desfavorável, a defesa do empresário alegou comprometimento da Justiça e buscou o afastamento da juíza e do promotor do caso. O advogado afirmou que Ana já estava ciente da decisão, solicitando intervenção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Para quem não sabe, Ana Hickmann afirmou à polícia que o ex-marido fechou a porta no braço da apresentadora e que ela escapou em seguida. Já a defesa de Alexandre destaca que a informação vazou antes da decisão judicial sigilosa, questionando a conduta no processo.



Além das batalhas legais, o ex-casal ainda disputa a guarda do filho, Alezinho, de 9 anos. Em meio a alegações de alienação parental, o empresário busca revogação da medida protetiva, alegando ser impedido de ver o filho desde a separação.