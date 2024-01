Rodriguinho relembra teste de paternidade - Reprodução/Globoplay

Publicado 24/01/2024 19:19

Rodriguinho surpreendeu os participantes do BBB 24 nesta quarta-feira (24) ao revelar que precisou realizar um teste de DNA para saber se teve um filho fora do casamento. De acordo com o cantor, ele viveu um affair quando estava brigado com a esposa e que a outra mulher apareceu grávida.

O artista explicou aos brothers que teve um caso fora do casamento em um momento de crise. Os dois se separaram por um período, mas decidiram reatar o relacionamento. “Quando cheguei em casa, ela [esposa] falou: ‘Só que é o seguinte, quando nascer, você vai fazer um teste de DNA. E aí, se for seu mesmo, vai cuidar porque a criança não tem nada a ver com essa m*rda que você fez’. Eu já tinha o Junior, e aí eu concordei”, declarou.

Rodriguinho conta que no primeiro momento, a outra mulher se recusou a fazer o teste de DNA. “Passou o tempo, chegou o dia da criança nascer e me ligaram. Eu falei: ‘Vou aí e a gente vai fazer o DNA’. Cheguei lá

, ela: ‘Você está achando que eu sou o quê? Você falando que o filho não é seu’”, relembrou. O músico acrescenta que sua esposa engravidou pouco depois e que a ex decidiu realizar exame de paternidade.

"Minha esposa engravidou da minha filha. Tudo que a gente fazia, a TV falava sem parar. Para você ter uma ideia, no nascimento do Junior, a TV estava no hospital, porque ela também era artista na época. Quando anunciou, a pessoa me chamou e falou: ‘Vamos fazer o DNA porque eu quero que o menino saiba quem é o pai. Sei que você vai ter outra filha e acho que é legal a gente resolver tudo’. Também não sei porque não fez antes, mas mandou essa e eu concordei”, afirmou.

Ele fez o teste de paternidade e descobriu que não era o pai da criança. Giovanna Pitel ficou intrigada com a história e viralizou nas redes sociais ao fazer uma pergunta inesperada a Rodriguinho sobre o caso.

“Você perdoaria a sua esposa se ela tivesse ficado grávida de um cara no meio de uma briga? Só para saber até onde vai o perdão de cada lado. Se ela tivesse ficado grávida de outro cara, você ficaria com ela?”, perguntou a sister. “Lógico que não”, disparou Rodriguinho. “Por isso que ela é uma santa”, completou Pitel.