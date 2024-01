Bia Miranda e Gabriel Roza são ex-namorados - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2024 13:57

O influenciador Gabriel Roza está vivendo um novo romance após a polêmica com sua ex-noiva, Bia Miranda. Nos últimos dias, o vice-campeão de "A Grande Conquista" tem compartilhado fotos ao lado de uma loira misteriosa em seu Instagram, mas mantendo a identidade dela em segredo.

Segundo informações da colunista Mariana Morais, a nova namorada do famoso é Kelly Medeiros, moradora de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Com quase cinco mil seguidores nas redes sociais, ela é discreta e o influenciador estaria tentando preservar sua imagem para evitar ataques online.

Há um mês, Gabriel Roza confirmou troca de mensagens com a ex-companheira, Bia Miranda, após vazamento de conversas entre eles. O influenciador negou ser responsável pelo ocorrido, alegando ter sido hackeado, e sugeriu que Bia o traiu com DJ Buarque, seu atual namorado.

"Gente, lembrando aqui que eu sou a prova viva que eu sou a favor do relacionamento. Eu fui casado com a pessoa quatro anos e só tomei chifre, fui enganado [...] lutei, fiz o caral** a quatro pela pessoa pra ver se muda e não mudou. Infelizmente a pessoa é assim, já é dela trair, já é dela. Então, eu não tenho culpa de nada", declarou ele na ocasião.

Tudo indica que o relacionamento com Bia Miranda ficou para trás e agora Gabriel Roza tenta seguir em frente com seu novo romance. O influencer permanece tentando manter a relação com Kelly Medeiros longe dos holofotes, embora a identidade da amada tenha sido divulgada.