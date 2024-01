Rodrigo Simas revela medo de perder papéis após assumir bissexualidade - Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2024 11:52

Rodrigo Simas participou do novo programa "Na Piscina Com Fê Paes Leme", do GNT e abriu o coração. O ator compartilhou os desafios enfrentados ao se descobrir bissexual e como foi o processo de revelar ao público, incluindo as pressões da sociedade.



"Eu demorei pra entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser, que não é estar em cima do muro, entendeu? [...] Sou gay? Ah não, sou hétero. Ah não posso ser, por causa da minha profissão, não vou ter mais papel. Sabe assim, estou falando de dez, doze anos atrás”, compartilhou o artista.



Apesar das dúvidas e conflitos internos iniciais, o famoso não achou teve maiores dificuldades: “Foi um processo que é muito simples, eu só tô sendo. [...] A gente vive numa sociedade muito hipócrita, onde as pessoas não podem ser o que elas são. E aí o certo, né, o lugar religioso, social que colocam da heteronormatividade, da família... E vai aprisionando muita gente”, refletiu.



Fê Paes Leme, apresentadora do programa, concordou com o discurso do famoso, ressaltando a importância de falar sobre o assunto. “Cada um tem seu momento... O seu processo, e se quiser também, mas tem essa importância quando você é uma pessoa pública e que tem essa visibilidade toda", concluiu Rodrigo Simas.