MC Ryan convida vendedor para passeioReprodução/Instagram

Publicado 24/01/2024 20:50

MC Ryan SP viralizou nas redes sociais na última terça-feira (23) ao avistar um vendedor ambulante enquanto passeava de Lamborghini no Rio de Janeiro e convidá-lo para curtir o dia com o cantor e seus amigos.

Nos Stories do Instagram, o rapaz chamado Davi Silva não escondeu a felicidade ao entrar no veículo de luxo e revelou que estava completando 20 anos. "Sou teu fã", declarou.

"Vai almoçar com a gente hoje", anunciou o cantor nos Stories do Instagram. "Dia de príncipe", acrescentou. Em seguida, o músico levou o rapaz ao shopping e presenteou Davi com diversos kits e roupas da Lacoste. "Feliz aniversário mano, tudo de bom na sua vida moleque", comemorou Ryan.

"É seu aniversário, não é? Vou fazer um churrasco pra tu", completou o artista, que é pai da pequena Zoe.

Após a ação do artista, o perfil de Davi no Instagram ganhou repercussão e em 24 horas, já soma mais de 200 mil seguidores na rede social.