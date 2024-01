Stalker de Taylor Swift é preso nos Estados Unidos - Reprodução/Instagram

Stalker de Taylor Swift é preso nos Estados Unidos

Publicado 24/01/2024 19:53

Um homem de 33 anos foi preso pela segunda vez após tentar invadir o apartamento da cantora Taylor Swift em um período de três dias. De acordo com relatórios da polícia obtidos pelo New York Times, David Crowe foi detido na terça (23) nos arredores do imóvel em Manhattan, nos Estados Unidos.

A segurança do prédio da artista pop chamou a polícia alegando que Crowe estaria tentando entrar no imóvel. Ele foi preso nas redondezas do edifício e deve responder por assédio e perseguição. O jornal não informou se Swift estava no local durante a tentativa de invasão.

Ainda segundo as autoridades, o homem foi preso por já ter dois mandados de prisão em 2017. Na ocasião, ele foi detido por abrir um contêiner de forma ilegal e agir de forma "desordeira" no Brooklyn, bairro em Nova York. Os mandados foram emitidos após Crowe não comparecer aos julgamentos.