Igreja é condenada por expor traição de fielReprodução/Freepik

Publicado 24/01/2024 15:41

A Justiça de São Paulo determinou que uma igreja da cidade de Salto, no interior do estado, deve pagar uma indenização a um homem que teve uma suposta traição exposta por fiéis durante um culto. O caso ocorreu durante uma pregação em outubro de 2020.

Na ocasião, o autor da revelação se dirigiu ao homem durante o culto e revelou que ele estaria em adultério. Neste momento, a câmera que transmitia ao vivo focou no rosto da vítima, que estava acompanhado da ex-companheira e da mãe.

O caso ganhou repercussão após um vídeo da cerimônia ser divulgado nas redes sociais, somando mais de 300 mil visualizações. Após o vídeo viralizar, a igreja foi condenada e deverá excluir a publicação de todas as suas páginas na internet. O conteúdo chegou a ser deletado após uma notificação extrajudicial, mas foi novamente divulgado pela entidade religiosa.

De acordo com o juiz Alvaro Amorim Dourado Lavinsky, da 3ª Vara Cível de Salto, o vídeo foi divulgado sem consentimento do homem e argumentou que exposição de fato íntimo e vexatório foi ilícita por ferir o direito de imagem, intimidade e honra do fiel. A Justiça definiu que a vítima deve ser indenizada em R$ 10 mil pela igreja, mas o caso ainda cabe recurso.

“No caso em apreço, não houve prévio consentimento do autor, por escrito, para que fosse divulgada a sua imagem, muito menos a ocorrência do adultério, na internet”, diz trecho da decisão divulgado pela CNN Brasil.